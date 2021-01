Luras ritorna Covid-free: guarita anche l’ultima persona positiva

La buona notizia a Luras.

Buone notizie a Luras che ritorna Covid-free. Dopo i 3 cittadini guariti nei giorni scorsi si attendeva oggi il tampone sull’ultima persona, che alla fine è risultato negativo.

“Oggi a Luras non c’è nessun caso positivo e nessun caso di quarantena. Siamo contentissimi. Restiamo vicini a chi ancora , pur negativo, deve superare le conseguenti sofferenze fisiche che il Covid lascia”, commenta la sindaca Maria Giuseppina Careddu.

Ma la prima cittadina invita anche a non abbassare la guardia. “Continuiamo a non dare per scontato nulla: basta un niente per riaccendere il contagio, ma ormai abbiamo capito che distanza, mascherina e igienizzanti sono l’unica arma che abbiamo. E , bisogna ammetterlo, in massima parte lo stiamo facendo bene”.

