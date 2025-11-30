Luras punta sul verde, due mezzi nuovi grazie al Gal Alta Gallura

Due mezzi per la cura del verde a Luras

Luras investe sul verde e sul territorio: manutenzione e turismo sostenibile spinti da nuovi mezzi Psr.

Autocarro e trattore decespugliatore arrivano in paese grazie ai fondi del GAL Alta Gallura. Un potenziamento strategico per la cura del verde, dei sentieri e l’attrattività turistica.

Il Comune di Luras segna un punto a favore nell’attenzione verso il proprio paesaggio e la qualità della vita dei residenti. Grazie a un finanziamento ottenuto nell’ambito del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) attraverso il GAL Alta Gallura, il parco mezzi comunale è stato significativamente potenziato con l’arrivo di due nuove unità operative. L’acquisto non è un mero aggiornamento logistico, ma un investimento strategico destinato a impattare direttamente sulla manutenzione del territorio e sulla promozione di un modello di “Turismo Lento” e “Smart Village”.

I due nuovi mezzi

I due veicoli, robusti e specifici per le esigenze rurali e montane, rappresentano il fulcro di questo potenziamento:

Autocarro ISUZU M21 ribaltabile a 3 lati: fondamentale per la logistica. La funzione ribaltabile trilaterale garantisce una maggiore efficienza nello scarico di detriti, potature e materiali inerti, velocizzando gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria delle strade e degli spazi pubblici.

Trattore DEUTZ FAHR 5105 con braccio decespugliatore TIFERMEC: questo è il mezzo chiave per la cura del verde. Il trattore, potente e versatile, abbinato al braccio decespugliatore, consentirà di operare con maggiore efficienza e sicurezza sul taglio dell’erba e il contenimento della vegetazione invasiva lungo i bordi stradali, i sentieri e le aree rurali.

Luras, noto per i suoi olivastri millenari e l’impegno nella valorizzazione delle proprie risorse naturali, intende utilizzare questi mezzi per obiettivi ben precisi:

Cura dei sentieri: un territorio ben curato è la premessa per un turismo di qualità. L’efficienza del nuovo decespugliatore è cruciale per mantenere percorribili e sicuri i sentieri escursionistici, elemento centrale dell’offerta di Turismo Lento. Sicurezza rurale: il taglio regolare della vegetazione riduce il rischio idrogeologico (migliorando il deflusso dell’acqua) e la probabilità di incendi, un tema sempre caldo in Sardegna. Qualità dello spazio urbano: migliorare l’efficienza della manutenzione si traduce in un paese più ordinato e accogliente non solo per i visitatori, ma soprattutto per i residenti, elevando la qualità della vita quotidiana.

L’operazione dimostra come i finanziamenti europei, gestiti a livello locale dal GAL Alta Gallura, possano essere indirizzati strategicamente per tradurre gli obiettivi di sviluppo sostenibile in benefici tangibili per la comunità. L’acquisizione di questi mezzi è un passo concreto verso un territorio che vuole essere non solo bello da ammirare, ma anche efficiente e sicuro da vivere.