Grande festa a Tempio per zio Andrea Fancellu: 100 candeline

Il sindaco di Tempio festeggia zio Andreea Fancellu

Il sindaco di Tempio Pausania, Gianni Addis celebra la storia della ci8ttadina coi 100 anni di zio Andrea Fancellu. “Quest’oggi ho avuto il piacere di portare i migliori auguri miei personali, dell’Amministrazione e della Città a zio Andrea Fancellu, a cui sono molto legato dagli anni della mia infanzia”. Così il primo cittadino ricorda il festeggiato.

“Ha appena raggiunto il magnifico traguardo dei 100 anni in una bella vita dedicata alla famiglia e al lavoro, festeggiando l’evento insieme al proprio onomastico circondato dalla sua bella e numerosa famiglia. Ancora auguri, zio Andrea”.