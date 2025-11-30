Olbia rilancia sul sociale: nuove misure di sostegno alle famiglie in difficoltà

Mentre Olbia cresce, si abbellisce e punta ai megayacht, dietro le luci del centro e degli eventi, ci sono famiglie in difficoltà. Persone che faticano a chiudere il mese, anziani soli e giovani che cercano un’opportunità per restare nella loro città. Per loro, il Comune ha deciso di intervenire con un nuovo pacchetto di sostegno sociale da 100mila euro.

La delibera, datata 27 novembre 2025, rafforza la rete territoriale di aiuto offrendo risorse per beni di prima necessità e voucher alimentari.

I fondi sono suddivisi in parti uguali tra quattro realtà del Terzo Settore:

Agio – Associazione giovani internazionali Olbia, Associazione Franca Giua, Anteas Gallura e Gruppo di Volontariato Vincenziano, ciascuna delle quali riceverà 25mila euro.

A questi si aggiunge un contributo straordinario per la Mensa vincenziana, che ottiene un extra-bonus di 5mila euro, portando il totale a 30mila euro.

“Ogni giorno entriamo nelle case delle persone fragili – spiega l’assessora alle Politiche sociali, Simonetta Lai – cittadini con disabilità, anziani soli, famiglie in difficoltà, giovani in carico ai servizi sociali. Senza il lavoro quotidiano delle associazioni, non riusciremmo a essere così vicini e tempestivi”.

Oltre ai contributi economici, l’Amministrazione punta su progetti innovativi e concreti come

“La casa ti assiste” che porta assistenza avanzata direttamente nelle abitazioni, grazie a sensori e sistemi digitali che migliorano autonomia e sicurezza.

Il progetto “DesTEENazione” offre ai giovani spazi di incontro, attività e opportunità per costruire il loro futuro senza dover lasciare la città. Olbia prova così a coniugare crescita e sviluppo con solidarietà.

Perché la bellezza di una società si misura principalmente dalla capacità di sostenere chi è in difficoltà.