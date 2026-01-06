Allerta meteo in Sardegna, prevista neve anche a Tempio

L’allerta meteo della Protezione Civile in Sardegna.

Mentre la Sardegna si prepara a una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, con precipitazioni e possibili nevicate su diverse zone dell’isola, qualche fiocco potrebbe cadere anche a Tempio Pausania. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo valida dalla mezzanotte alle 23:59 del 7 gennaio 2026.

“A partire dalle prime ore di domani, 7 gennaio 2026, si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, che potranno assumere carattere nevoso a partire dai 400 metri nella prima parte della giornata. Le nevicate potranno localmente e temporaneamente interessare quote inferiori nel corso di precipitazioni più intense, specie sul settore settentrionale. Nel corso della giornata lo zero termico salirà gradualmente e con esso la quota delle nevicate. Contestualmente si avranno localmente basse temperature e formazioni di ghiaccio al suolo, nelle zone interne”, spiegano i meteorologi della Protezione Civile della Sardegna.

A Tempio la giornata sarà caratterizzata da un clima freddo, con temperature che oscilleranno tra i 2 gradi di minima e i 5 gradi di massima. Il ritorno della neve, se confermato, potrebbe interessare soprattutto le zone più elevate e i quartieri periferici, mentre nelle aree centrali il fenomeno potrebbe manifestarsi in forma più leggera e intermittente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui