Raccolta rifiuti a Berchidda, orari serali e calendario settimanale

La raccolta dei rifiuti a Berchidda.

Non è solo un cambio di insegna quello che avvenuto lo scorso lunedì 29 dicembre a Berchidda. Con l’ingresso di Teknoservice nella gestione dei rifiuti, i cittadini sono chiamati a memorizzare una nuova “mappa” temporale per il conferimento dei sacchetti. Sebbene le tipologie di rifiuto restino le medesime, è il ritmo della settimana a cambiare, richiedendo un pizzico di attenzione in più per evitare sanzioni o disagi.

La routine serale: il “coprifuoco” del sacchetto.

La prima regola d’oro per mantenere il decoro urbano riguarda l’orario. La vita del nuovo servizio inizia al tramonto: i rifiuti vanno esposti esclusivamente tra le 19 e le 5 della notte precedente il ritiro. Una finestra temporale pensata per lasciare le strade libere durante il giorno, garantendo al contempo agli operatori di intervenire nelle prime ore del mattino.

Una settimana tipo: lunedì organico, giovedì il secco.

Il nuovo calendario disegna una settimana ben precisa. La giornata del lunedì si apre con il conferimento dell’organico (nei consueti sacchi compostabili), appuntamento che si ripeterà poi ogni venerdì. Il mercoledì diventa la giornata “variabile”: qui ruoteranno, a settimane alterne, la carta (senza buste di plastica) e il binomio plastica e lattine. Per chi ha necessità particolari, come le famiglie con bambini piccoli o anziani, il servizio di raccolta pannolini sarà invece potenziato, con passaggi previsti il lunedì, mercoledì e venerdì. Il giro settimanale si chiude idealmente il giovedì, giornata dedicata al secco residuo.

Eccezioni e servizi su chiamata.

Per il vetro, non cambiano le abitudini: i cittadini potranno continuare a utilizzare i contenitori stradali in qualsiasi momento, sapendo che il gestore provvederà allo svuotamento ogni venerdì. Attenzione però agli ingombranti. In questo delicato passaggio di consegne, il Centro di raccolta resterà chiuso fino al 7 gennaio 2026. Chi avesse necessità di disfarsi di vecchi mobili o elettrodomestici non dovrà però attendere la riapertura: è già operativo il numero verde 800/615622. Chiamando (dal lunedì al sabato), si potrà prenotare un ritiro gratuito direttamente sotto casa, concordando data e ora con l’operatore.

