Raccolta differenziata a Olbia, ecco le strade coinvolte ad agosto

La consegna dei kit della differenziata nelle vie di Olbia.

Prosegue sul territorio comunale di Olbia la distribuzione dei nuovi kit destinati alla raccolta differenziata porta a porta. La consegna, affidata alla società De Vizia Transfer Spa, sta procedendo in maniera graduale nelle diverse zone del Comune e prevede anche il ritiro contestuale dei vecchi mastelli attualmente in uso dagli utenti. L’operazione rientra nel percorso di aggiornamento del servizio di raccolta dei rifiuti e coinvolge progressivamente tutte le abitazioni interessate. Gli operatori incaricati stanno effettuando il passaggio direttamente presso le utenze, consegnando i nuovi contenitori e procedendo alla sostituzione di quelli precedenti.

Per la settimana compresa tra lunedì 3 e sabato 8 agosto, il calendario della distribuzione riguarda numerose vie del territorio comunale. Nel dettaglio, saranno interessate via Abete Bianco, via all’Uddastru Muzzu, via Capo Ceraso, via degli Stagni, via dei fichi D’india, via dei Gelsi, via dei Gladioli, via Isola Bocca, via dell’Alterno, via del Bilandro, via del Caprifoglio, via dei Villini, via del Lauro, via della Genziana, via dell’Agave, via dello Zenzero, via delle Ville e via delle Viole. Il servizio proseguirà inoltre nelle strade di via Isola Patron Fiaso, via Ladunia, via Pedra Longa, via Punta Tronfino, via Sa Piscaiola, via Sa Ribba Ruia, via Sos Laccheddos, via Sos Teuleddas, via S’Ozzastru, via Stazzu Bide, via Su Attu Areste, via Su Casotto, via Su Mangone, via Su Mazzone, via Su Nodu Mannu, via Su Sarrale, via Su Scaccu e via Su Terrabinu.

Durante la consegna, il personale incaricato da De Vizia Transfer Spa procederà alla verifica dell’intestatario dell’utenza Tari. Ai cittadini verrà infatti richiesto un documento d’identità, necessario per associare correttamente il nuovo kit alla posizione dell’utente e garantire una corretta gestione della distribuzione. Nel caso in cui, al momento del passaggio degli operatori, nell’abitazione non sia presente nessuno, non sarà necessario recarsi immediatamente negli uffici: il personale lascerà un apposito avviso con tutte le indicazioni utili per effettuare il successivo ritiro del kit secondo le modalità previste.

La consegna continuerà nelle prossime settimane seguendo un programma progressivo che interesserà le diverse aree del territorio comunale, con l’obiettivo di completare gradualmente la sostituzione dei vecchi mastelli e uniformare il sistema di raccolta porta a porta.

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