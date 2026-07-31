San Teodoro piange la scomparsa di Grazia, aveva 63 anni

L’ultimo saluto a Grazia Chisu nel paese di San Teodoro.

San Teodoro si è stretta attorno alla famiglia di Grazia Chisu, scomparsa all’età di 63 anni. La notizia ha suscitato dolore e commozione nella comunità, dove la donna era conosciuta e stimata. A dare l’annuncio della sua scomparsa sono stati il marito Giuseppe, il figlio Gabriele con Virginie, la nipote Mia, la suocera Serafina e tutti i familiari, che hanno voluto condividere il momento di grande dolore con parenti, amici e conoscenti.

L’ultimo saluto a Grazia Chisu si è tenuto ieri, giovedì 30 luglio, alle ore 17, nella chiesa Santa Teresa di Calcutta di San Teodoro. La cerimonia religiosa è stata preceduta dalla partenza del corteo dalla sua abitazione di via San Pietro Burgo, nella località Suaredda, accompagnando la donna nel suo ultimo viaggio. Al termine della funzione, il corteo funebre ha proseguito verso il cimitero di Orosei, paese natale di Grazia Chisu, dove si è concluso il rito con la tumulazione.

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