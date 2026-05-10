Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per l’11 maggio

Le previsioni meteo per l’11 maggio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per domani, lunedì 11 maggio, a Olbia e in Gallura il tempo sarà stabile ma con una maggiore presenza di vento lungo la costa. La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e ampie schiarite mentre nel pomeriggio potranno comparire alcuni annuvolamenti di passaggio senza effetti sul tempo.

Le temperature saranno stabili e in linea con il periodo con minime tra 15 e 17 gradi e massime fino a 22-23 gradi. I venti soffieranno moderati soprattutto nelle zone costiere e renderanno il clima leggermente più fresco vicino al mare. Le condizioni saranno comunque favorevoli per attività all’aperto e per raggiungere le spiagge. Il mare sarà poco mosso o localmente mosso mentre la temperatura dell’acqua si manterrà intorno ai 18 gradi, ancora fresca per bagni prolungati.

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