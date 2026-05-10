L’Ilva batte 3-0 il Tempio e sogna il ritorno in serie D

L’Ilva batte il Tempio anche a La Maddalena e vola alla semifinale nazionale dei playoff per cercare di tornare in Serie D. L’Olbia ha perso a Ischia e dice addio alla Serie D per sprofondare in Eccellenza, mentre l’Ilva cerca di fare il percorso inverso. Lo spareggio gallurese col Tempio è finito 1-0 all’andata e oggi in casa i maddalenini hanno segnato tre reti. Con questo 3-0 l’Ilvamaddalena conquista il diritto di passare alla fase nazionale dei playoff.

“Vittoria anche nella partita di ritorno: stacchiamo il biglietto per la semifinale nazionale, contro il Viareggio (andata 24 maggio in Toscana, ritorno il 31 maggio allo Zichina) – annunciano dall’Ilva -.

Partita senza storia: subito il vantaggio con Animobono su splendido cross di Piassi, e a metà frazione prodezza di Ruzittu che para un rigore calciato da Bringas. In avvio di ripresa rete di De Cenco, e nel finale – con gli avversari nel frattempo rimasti in otto per tre espulsioni – il gol di Alvarez, su rigore”.

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