Lutto per Daniele Ragatzu, l’attaccante cagliaritano dell’Olbia ha perso la madre

Daniele Ragatzu era in campo nel giorno della Festa della mamma, ma il risultato non conta perché è mancata sua madre. L’attaccante cagliaritano si trovava a Ischia per lo scontro che ha decretato la retrocessione dell’Olbia in Eccellenza. La delusione della società e dei giocatori è stata spazzata via in pochi minuti con l’annuncio del lutto. L’attaccante cresciuto nel Cagliari si trova per la terza volta a vestire la maglia dell’Olbia e la società gli sta vicino in questo drammatico momento.

“L’Olbia Calcio 1905 si stringe con profondo dolore attorno a Daniele Ragatzu per la scomparsa improvvisa della sua cara mamma -annunciano dalla società -. Oggi, nel giorno della Festa della Mamma, il pensiero è ancora più forte e sentito: un momento di festa che si trasforma in lutto e in un abbraccio ancora più grande da parte di tutta la società, dello staff, dei compagni di squadra e di tutto l’ambiente bianco”.

“A Daniele e alla sua famiglia va la vicinanza sincera e commossa di tutta l’Olbia Calcio, nel rispetto di un dolore che tocca profondamente tutti noi. In questo giorno così speciale, vogliamo ricordare con affetto una mamma amata e lasciare a Daniele il nostro abbraccio più forte”.

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