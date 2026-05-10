Festa della mamma col lutto: Daniele Ragatzu dice addio alla madre

10 Maggio 2026

di Pietro Chiaese

Lutto per Daniele Ragatzu, l’attaccante cagliaritano dell’Olbia ha perso la madre

Daniele Ragatzu era in campo nel giorno della Festa della mamma, ma il risultato non conta perché è mancata sua madre. L’attaccante cagliaritano si trovava a Ischia per lo scontro che ha decretato la retrocessione dell’Olbia in Eccellenza. La delusione della società e dei giocatori è stata spazzata via in pochi minuti con l’annuncio del lutto. L’attaccante cresciuto nel Cagliari si trova per la terza volta a vestire la maglia dell’Olbia e la società gli sta vicino in questo drammatico momento.

“L’Olbia Calcio 1905 si stringe con profondo dolore attorno a Daniele Ragatzu per la scomparsa improvvisa della sua cara mamma -annunciano dalla società -. Oggi, nel giorno della Festa della Mamma, il pensiero è ancora più forte e sentito: un momento di festa che si trasforma in lutto e in un abbraccio ancora più grande da parte di tutta la società, dello staff, dei compagni di squadra e di tutto l’ambiente bianco”.

“A Daniele e alla sua famiglia va la vicinanza sincera e commossa di tutta l’Olbia Calcio, nel rispetto di un dolore che tocca profondamente tutti noi. In questo giorno così speciale, vogliamo ricordare con affetto una mamma amata e lasciare a Daniele il nostro abbraccio più forte”.

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