Centro estivo comunale a Santa Teresa Gallura: si parte dal 2 luglio

Il centro estivo comunale a Santa Teresa Gallura si svolgerà nella scuola dell’infanzia di via Don Francesco Tedde.

Il Comune di Santa Teresa Gallura ha organizzato il centro estivo comunale a Santa Teresa Gallura per i mesi estivi, definendo sede, calendario e modalità di accesso al servizio. Le attività si svolgeranno dal 2 luglio al 31 agosto, dal lunedì al venerdì, presso la scuola dell’infanzia di via Don Francesco Tedde.

Il servizio prevede l’ingresso dei bambini tra le 8 e le 9 del mattino e l’uscita nel pomeriggio tra le 15 e le 16, garantendo una copertura giornaliera pensata per supportare le famiglie durante il periodo di chiusura delle scuole.

Il centro estivo è rivolto ai bambini e alle bambine residenti nel comune, con età compresa tra i 3 e gli 11 anni. In presenza di posti disponibili, potranno essere ammessi anche i non residenti. Sono inclusi anche i bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia come anticipatari.

Organizzazione del servizio.

Il numero massimo di partecipanti è fissato in 80 posti, suddivisi in otto gruppi. L’organizzazione prevede attività ludiche, ricreative e sportive, svolte prevalentemente all’interno della struttura scolastica, con utilizzo degli spazi aperti.

Quando possibile, le attività potranno svolgersi anche in altre strutture sportive del territorio. L’organizzazione punta inoltre a consentire, per ciascun gruppo, almeno una giornata settimanale al mare e una in piscina, compatibilmente con la gestione complessiva del servizio.

Iscrizioni.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 5 giugno. Ulteriori informazioni e indicazioni operative sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.

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