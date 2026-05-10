L’Olbia si fa rimontare e perde con l’Ischia: addio Serie D

L’Olbia chiude in vantaggio il primo tempo ma perde con l’Ischia e lascia la Sserie D

“L’Olbia Calcio saluta la Serie D“, la società annuncia la brutta notizia al termine della sfida ai playout con l’Ischia. Poco più di un mese la stessa sfida in Campania si era conclusa con 3-1 per i Guardiani del Faro, ma questo scontro secco è andato male. Stava andando tutto bene, con la rete di Putzu al 38esimo che . Così ha mandato le squadre negli spogliatoi con l’Olbia in vantaggio. Così è continuato il secondo tempo: a venti minuti dalla fine l’Olbia era virtualmente in Serie D. Ma il sogno è diventato un incubo, che ha preso il nome di Belloni. Sua la doppietta ai minuti 69 e 80 che hanno ribaltato il risultato. Inutile la reazione dell’Olbia che dopo mille problemi societari ed economici saluta le trasferte oltre Tirreno e finisce in Eccellenza.

“È un momento difficile per tutto l’ambiente – commentano dalla società -, ma resta il dovere di riconoscere l’impegno profuso da squadra, staff e società in un percorso segnato da tante difficoltà. Quando i risultati non arrivano, il peso è per tutti, ma il senso di appartenenza e la dignità con cui si affronta una caduta restano valori fondamentali. Ora serve rialzarsi, con lucidità e responsabilità, per ripartire subito con l’obiettivo di ricostruire un futuro più solido e ambizioso. L’Olbia ha una storia, una città e una tifoseria che meritano nuove pagine da scrivere. Forza Olbia. Sempre“.

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