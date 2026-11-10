Meteo Olbia 11 novembre, nuvole e temperature fino a 23 gradi

Cielo coperto per gran parte della giornata, nessuna precipitazione attesa in Gallura

Il meteo a Olbia mercoledì 11 novembre sarà caratterizzato da nuvolosità diffusa e temperature stazionarie. Non sono previste piogge sulla Gallura e la Protezione civile non segnala allerte per il territorio.

La giornata sarà condizionata dal passaggio di nubi medio-alte, con una copertura più compatta soprattutto dal pomeriggio. Il cielo si presenterà nuvoloso già nelle prime ore del mattino e resterà prevalentemente coperto anche nella seconda parte della giornata. Non sono tuttavia previste precipitazioni: il quadro Arpas per il Nord-Est indica accumuli pari a zero in tutte le fasce orarie.

Le temperature si manterranno sui valori del giorno precedente. A Olbia sono previsti 16 gradi di minima e 23 di massima, mentre a Tempio Pausania si passerà da 15 a 19 gradi. Anche a La Maddalena prevarrà una situazione caratterizzata dalla nuvolosità, senza fenomeni di rilievo attesi. Il clima resterà quindi relativamente mite, soprattutto lungo la fascia costiera.

Le previsioni meteo per mercoledì in Gallura

Il cielo sarà coperto durante la notte e nelle prime ore del mattino. La nuvolosità resterà consistente anche nelle ore centrali, con velature più compatte nel pomeriggio e un nuovo aumento della copertura in serata. Nonostante l’aspetto grigio della giornata, non sono attesi rovesci né temporali sull’area gallurese.

I venti saranno deboli o localmente moderati, inizialmente dai quadranti occidentali e nel pomeriggio prevalentemente meridionali. Il mare sarà generalmente mosso.

Le condizioni saranno simili anche nell’entroterra e lungo la costa, da Santa Teresa Gallura alla zona di Olbia. Sul fronte delle allerte, il bollettino della Protezione civile non segnala criticità: la Gallura è in codice verde, senza avvisi per rischio idrogeologico o idraulico.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui