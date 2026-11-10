Folla commossa ad Arzachena per il funerale di don Francesco Cossu

Arzachena in lutto dice addio a don Francesco Cossu: l’abbraccio commosso di un’intera comunità al suo storico parroco

Stamattina il cielo sopra Arzachena sembra essersi stretto in un silenzio partecipe e solenne per dare l’ultimo saluto a una figura che ha segnato in modo indelebile la storia recente del paese. Alle ore 11, la parrocchia di Santa Maria della Neve è diventata il cuore pulsante di una sofferenza condivisa e di una profonda gratitudine: la chiesa era colma di fedeli all’inverosimile, tanto che in moltissimi, non riuscendo a trovare posto all’interno, si sono assiepati sul sagrato pur di far sentire la propria presenza e preghiera. Un’intera comunità si è radunata per stringersi attorno alla famiglia e dire addio all’amato e caro don Francesco Cossu, per oltre quarant’anni guida spirituale, punto di riferimento e infine parroco emerito di Arzachena.

Il coro che accompagna la cerimonia

A rendere ancora più solenne e toccante il momento del commiato sono state le armonie del coro parrocchiale Santa Maria della Neve: lo storico coro di Arzachena ha accompagnato con i suoi canti la celebrazione, creando un sottofondo musicale intriso di fede e ricordi condivisi.

Attorno al feretro si è riunito l’intero presbiterio della Gallura, con la partecipazione di tutti i parroci e i sacerdoti del territorio, a testimonianza di quanto don Francesco fosse stimato e benvoluto anche tra i suoi confratelli. La solenne liturgia funebre è stata celebrata dal vescovo della diocesi di Tempio-Ampurias, monsignor Roberto Fornaciari, affiancato dalla significativa e partecipe presenza del vescovo emerito monsignor Sebastiano Sanguinetti. Nutrita e partecipe anche la presenza delle autorità civili e militari, guidate dal sindaco di Arzachena insieme alla giunta al completo, affiancato dai sindaci dei comuni di Badesi, Luogosanto e Sant’Antonio di Gallura. Presenti anche i rappresentanti del Rotary Club, dell’Associazione Carabinieri in congedo, della Protezione Civile, della compagnia dei Barracelli, delle sezioni AVIS di Arzachena e Badesi, oltre alla Polizia Locale e ai Carabinieri della stazione cittadina.

Tra le tante personalità che hanno voluto tributare l’ultimo omaggio a don Cossu, ha toccato il cuore di tutti la presenza di suor Pierina. Giunta appositamente da Nuoro, la religiosa ha vissuto per tanti anni presso l’Istituto San Vincenzo, collaborando a stretto contatto con don Francesco nella gestione della catechesi e nella formazione di intere generazioni di giovani. Un afflusso straordinario di persone è giunto da ogni angolo della Gallura e da oltre i confini del territorio, dimostrando quanto il ricordo della sua bontà e del suo zelo pastorale travalichi i confini della singola parrocchia.

Il vescovo, il sindaco e il parroco

La cerimonia si è aperta con il toccante ricordo del vescovo Roberto Fornaciari che, ad inizio omelia, ha ricostruito con parole cariche di affetto la lunga e feconda carriera sacerdotale di don Francesco. Il Vescovo ha tratteggiato con lucidità e dolcezza la vita del sacerdote, ricordando come per oltre quattro decenni don Cossu si sia speso senza riserve per la crescita spirituale e umana della comunità di Arzachena. Con la sua autorevole e paterna guida, ha saputo attraversare le trasformazioni del tempo rimanendo sempre un faro sicuro, capace di ascoltare, consolare e unire i fedeli nel segno del Vangelo.

A conclusione della cerimonia, la commozione ha ceduto il passo al ricordo istituzionale e personale con il messaggio del sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda. Il Primo cittadino ha espresso a nome di tutti i concittadini un sentimento di immensa gratitudine per l’operato del parroco emerito. Ha sottolineato come don Francesco non sia stato soltanto una guida spirituale per i credenti, ma un pilastro fondamentale per l’intera comunità di Arzachena, una figura carismatica capace di dialogare con tutti e di contribuire in modo decisivo alla coesione e alla crescita morale dell’intero paese.

L’ultimo saluto, denso di spiritualità e affetto parrocchiale, è stato affidato all’attuale parroco di Arzachena, don Jaseck. Ha ricordato l’eredità preziosa lasciata dal suo predecessore, sottolineando la generosità con cui don Francesco ha servito fino all’ultimo la Chiesa locale e l’esempio di umiltà e dedizione che continua a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuto e amato.

L’eterno riposo ad Arzachena

In un gesto finale che esprime il legame viscerale e indissolubile con la gente che ha amato e custodito per tutta la vita, si è svelato l’ultimo desidero del sacerdote. Contrariamente a quanto tutti si aspettavano, don Francesco ha chiesto nelle sue ultime volontà testamentarie di non essere sepolto a Badesi, sua amata città di origine, ma di riposare per sempre ad Arzachena. Una scelta d’amore definitiva, un ultimo dono a quella comunità che per quarant’anni è stata la sua vera famiglia e che da oggi lo custodirà nel ricordo e nella preghiera.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui