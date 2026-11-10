Buddusò in festa per i 103 anni di Maria Sistu, è la donna più longeva in paese

Auguri all’ultracentenaria Maria Sistu.

Buddusò ha tributato un abbraccio ideale e commosso alla sua concittadina più longeva del paese che ha tagliato il traguardo dei 103 anni. Lo scorso 9 novembre, Maria Sistu ha festeggiato un compleanno da record, circondata dall’amore profondo e dalla gratitudine dei suoi familiari, che hanno condiviso con lei una giornata di festa dal sapore antico e prezioso. Nata nel 1923, la signora Maria Sistu custodisce nella memoria un secolo di storia vissuta tra le radici profonde di Buddusò, testimoniando con la sua straordinaria longevità i cambiamenti, le fatiche e i valori autentici della comunità sarda.

A celebrare questo compleanno speciale è il sindaco Massimo Satta, che ne ha dato notizia e ha fatto gli auguri alla nonnina ultracentenaria per questo incredibile traguardo. ”A lei rivolgiamo i più sinceri e affettuosi auguri, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Buddusò – ha dichiarato il primo cittadino sui social -. I nostri centenari rappresentano un patrimonio prezioso: custodi della memoria collettiva, delle tradizioni e dei valori che hanno accompagnato la crescita della nostra comunità. Le loro vite sono testimonianze di un tempo che merita di essere ascoltato, rispettato e tramandato alle nuove generazioni”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui