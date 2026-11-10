Moby Prince, richiesta di archiviazione dopo anni di indagini: il dolore dei familiari

La richiesta di archiviazione del caso Moby Prince.

La richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Livorno per strage e intralcio alla giustizia, dopo otto anni di indagini sul disastro del Moby Prince, suscita una profonda amarezza e forte preoccupazione tra i familiari delle vittime, che vedono a rischio la conclusione del percorso giudiziario. Luchino Chessa e Nicola Rosetti, presidenti rispettivamente delle associazioni 10 Aprile e 140, hanno annunciato che esamineranno con il massimo rigore le motivazioni insieme ai propri legali per valutare ogni possibile iniziativa, ribadendo con fermezza che la loro battaglia per la verità e la giustizia non si ferma.

Sgomento nelle famiglie.

Le speranze sono ora riposte nel lavoro della commissione parlamentare d’inchiesta della Camera dei deputati, guidata dall’onorevole Pietro Pittalis, affinché possa fare piena luce storica sulla vicenda. Ricordando come i precedenti organi d’inchiesta abbiano già smentito le lacunose ricostruzioni iniziali legate alla nebbia e all’errore dell’equipaggio, i rappresentanti dei parenti sollecitano le istituzioni a garantire alla terza commissione il pieno accesso agli atti e le condizioni ideali per operare senza impedimenti. Viene infine chiesto che la tragedia resti una questione di interesse nazionale e una ferita ancora aperta per la Repubblica, pretendendo che lo Stato non consideri concluso il proprio dovere e trasformi in responsabilità concreta la solidarietà espressa nei 35 anni trascorsi dalla strage.

L’incidente Moby Prince.

La notte del 10 aprile 1991, mentre il porto di Livorno era avvolto da un’oscurità che si sarebbe ben presto caricata di interrogativi, la nave traghetto Moby Prince mollava gli ormeggi diretta a Olbia con 141 persone a bordo. Poco dopo la partenza, l’imbarcazione entrò in collisione tragica con la petroliera Agip Abruzzo, ferma in rada. Il petrolio fuoriuscito squarciò l’aria saturandola di fumi tossici e trasformò il ponte del traghetto in un inferno di fuoco e fiamme nel giro di pochissimi minuti. Mentre l’equipaggio cercava disperatamente di guidare i passeggeri verso il salone centrale nella speranza di proteggerli e in attesa dei soccorsi, la macchina dell’assistenza si muoveva tra ritardi, omissioni ed errori drammatici. Soltanto un membro dell’equipaggio riuscì a salvarsi gettandosi in mare, mentre per le altre 140 persone non ci fu scampo.

Quel che avvenne nelle ore successive non fu soltanto una immane tragedia umana, ma l’inizio di un lungo e tormentato calvario per scoprire la verità, segnato da ricostruzioni inizialmente affrettate che attribuivano la colpa alla nebbia e a un presunto errore umano, lasciando dietro di sé una ferita mai rimarginata per le famiglie e per la storia del nostro Paese. Questa tragedia rischia ancora una volta di restare senza colpevoli, lasciando tante famiglie nel dolore e in una logorante attesa di verità che dura ormai da 35 anni.

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