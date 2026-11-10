Il Tecnomat di Olbia diventa il doppio.

Tecnomat rafforza la propria presenza nella zona industriale del Pozzo Sacro, a Olbia e segna una svolta con un importante via libera dopo una lunga battaglia legale. Il Suape del Comune ha rilasciato il provvedimento unico che autorizza Bricoman Italia ad ampliare il punto vendita. La struttura ingrandirà la sua superficie commerciale da 2.496 a 5.525 metri quadrati, occupando anche gli stabili adiacenti che appartengono allo stesso capannone commerciale.

Svolta col progetto.

Il progetto infatti riguarda una grande struttura di vendita per il commercio al dettaglio e all’ingrosso, che sorgerà tramite la ristrutturazione dell’edificio esistente, senza alcun aumento di volume o superficie coperta. Questo via libera segna la svolta conclusiva di una lunga controversia giudiziaria promossa dai concorrenti Bricofer Group e Ottimax Italia. Inizialmente le due società avevano contestato la classificazione dell’impianto come media struttura di vendita, sostenendo che il conteggio reale degli spazi superasse la soglia dei 2.500 metri quadrati e imponesse l’iter delle grandi strutture.

La battaglia legale.

Dopo l’apertura del negozio nel dicembre 2024, il Tar Sardegna aveva accolto il ricorso dei concorrenti nell’ottobre 2025, disponendo la chiusura temporanea dell’esercizio. Una notizia che non si era però conclusa là. Infatti, l’appello promosso da Bricoman e dal Comune di Olbia aveva portato, nel dicembre 2025, a una sentenza del Consiglio di Stato che aveva ribaltato il verdetto del Tar, consentendo l‘immediata riapertura. L’esercizio commerciale dopo pochi mesi aveva ripreso le sue attività di vendita confermando la sua presenza in città come terzo grande brand del settore bricolage.

Superato lo scontro legale, infatti, l’azienda ha avviato formalmente la procedura corretta per l’ottenimento della licenza da grande struttura. Ora arriva per Tecnomat una positiva svolta. La conferenza di servizi, avviata a maggio e chiusasi positivamente a settembre con il parere favorevole di Comune, Regione, Provincia Gallura-Nord Est Sardegna, Cipnes e Vigili del Fuoco, ha verificato anche la dotazione di parcheggi e viabilità. La struttura disporrà di 226 posti auto (a fronte dei 221 minimi richiesti) e di un’area di 1.250 metri quadrati per la movimentazione merci, nel rispetto delle prescrizioni provinciali su sicurezza idraulica, gestione delle acque e impatto acustico. L’effettiva operatività dell’ampliamento resterà subordinata all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed all’espletamento degli ultimi adempimenti tecnici.

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