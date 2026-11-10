Piano Sangue, Usai (FdI): ”No all’accentramento, la Gallura non si tocca”.

No all’accentramento delle prestazioni sanitarie a scapito delle periferie e massima chiarezza sul futuro delle attività trasfusionali a Olbia. La consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Cristina Usai, ha depositato un’interrogazione indirizzata alla Presidente Alessandra Todde e all’assessorato alla Sanità per bloccare l’ipotesi di ridimensionamento del presidio gallurese previsto dal Piano regionale sangue 2025-2028.

La denuncia.

Il documento approvato dalla Giunta regionale prospetta infatti una riorganizzazione che potrebbe comportare il trasferimento verso Sassari di rilevanti funzioni oggi operative a Olbia. “Non si può continuare a parlare di riorganizzazione sanitaria quando il rischio concreto è quello di sottrarre ai territori servizi essenziali. La Gallura non può essere ancora una volta penalizzata da scelte calate dall’alto, senza un confronto trasparente e senza adeguate garanzie per i cittadini”, dichiara Crisitna Usai.

Una scelta che solleva interrogativi sulla tempestività delle prestazioni, sulla disponibilità degli emocomponenti, sulla gestione delle emergenze e sul futuro delle professionalità che operano nel territorio gallurese. Le preoccupazioni non nascono oggi. Già nel novembre 2025 l’AVIS e le organizzazioni sindacali avevano lanciato l’allarme. Ora, a distanza di un anno, le nuove denunce dell’AVIS provinciale Gallura dimostrano quanto sia necessario fare chiarezza su decisioni che potrebbero incidere profondamente sull’organizzazione dei servizi sanitari.

La consigliera ha dichiarato che la specificità territoriale della Gallura non può essere ignorata, si parla di un territorio vasto, con distanze importanti tra i presidi ospedalieri e una popolazione che durante la stagione turistica aumenta considerevolmente. ”La disponibilità tempestiva del sangue è fondamentale per le emergenze, per l’attività chirurgica e oncologica e per i pazienti affetti da patologie che richiedono trasfusioni periodiche. Su questi aspetti non possono esserci incertezze. Con la nostra interrogazione chiediamo di chiarire se il trasferimento sia già stato formalmente disposto, quali attività resteranno a Olbia, quali valutazioni tecniche ed economiche siano state effettuate e soprattutto quali garanzie siano previste per la sicurezza dei pazienti e la continuità del servizio”, aggiunge Usai.

“Nessuno mette in discussione la necessità di migliorare l’efficienza del sistema sanitario. Ma razionalizzare non può significare automaticamente accentrare. Prima di sottrarre funzioni a un presidio territoriale bisogna dimostrare, dati alla mano, che il nuovo modello garantisca servizi almeno equivalenti, senza peggiorare tempi, sicurezza e qualità dell’assistenza.

La Gallura ha già pagato un prezzo troppo alto in termini di criticità e carenze sanitarie. Non possiamo accettare che anche il servizio trasfusionale venga progressivamente depotenziato senza risposte chiare. La Presidente Todde ascolti l’AVIS, gli operatori sanitari e le istituzioni locali e valuti seriamente il mantenimento delle attività specialistiche sul territorio. La tutela della salute dei cittadini deve venire prima di qualsiasi logica di accentramento” conclude la consigliera.

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