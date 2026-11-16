Più sole al mattino, nuvole in serata

Il meteo a Olbia del 17 novembre porterà una giornata in prevalenza poco nuvolosa, con temperature in rialzo e venti moderati da sud-ovest. In Gallura il tempo sarà inizialmente più stabile rispetto al settore nord-occidentale dell’Isola. Le previsioni Arpas per la zona Nord-Est indicano nuvolosità irregolare durante la notte, seguita da ampie schiarite al mattino. Il cielo resterà poco nuvoloso anche nelle ore centrali, mentre nel tardo pomeriggio e in serata torneranno alcune nubi. Non sono indicate precipitazioni per l’intera giornata.

Il vento meriterà particolare attenzione. Dopo le correnti occidentali delle ore notturne, dalla mattina soffierà libeccio, con intensità moderata anche nel pomeriggio. L’analisi meteorologica regionale segnala una ventilazione occidentale tra moderata e forte sull’Isola, con possibili rinforzi lungo le coste e sui rilievi, soprattutto dal pomeriggio. Non risultano però indicazioni di un avviso specifico per il vento valido per martedì. Le temperature saranno in aumento. A Olbia sono attesi valori tra 13 e 20 gradi, con una massima superiore a quella prevista per lunedì. A Tempio Pausania si passerà da 11 a 16 gradi. Il quadro sarà più mite anche nelle altre località galluresi, pur con differenze legate alla quota e all’esposizione.

Le condizioni del mare

Per il mare, il dettaglio Arpas relativo al Nord-Est indica condizioni prevalentemente moderate. Il bollettino generale regionale segnala invece mari molto mossi, mentre l’analisi sinottica evidenzia un moto ondoso più sostenuto soprattutto sui settori occidentali e meridionali. Per la costa gallurese, quindi, non emerge una previsione di mare agitato, ma sarà opportuno considerare la presenza del vento e le condizioni locali.

Nel complesso, martedì sarà una giornata senza piogge previste in Gallura, con schiarite nella prima parte e nuvolosità in aumento verso sera. Il libeccio accompagnerà il rialzo termico e potrà farsi sentire maggiormente nelle zone esposte. Il bollettino della Protezione civile consultato non riporta avvisi di condizioni meteorologiche avverse per vento o mareggiate riferiti a martedì 17 novembre.

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