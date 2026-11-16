Anche a La Maddalena le donne avranno un centro di accoglienza contro la violenza.

A Maddalena ci sarà un centro di accoglienza per donne vittime di violenza. Il Comune ha indetto una nuova manifestazione d’interesse per acquisire un immobile. Le adesioni potranno essere presentate entro il 15 marzo 2027. L’obiettivo dell’amministrazione è realizzare una struttura residenziale destinata all’accoglienza temporanea delle donne che vivono situazioni di violenza e dei loro eventuali figli minori.

Il progetto.

Il progetto, promosso dall’assessorato comunale ai Servizi sociali, punta a offrire un luogo sicuro nel quale le vittime possano trovare protezione e avviare un percorso di autonomia e ricostruzione della propria vita. L’iniziativa, inserita anche nel programma elettorale dell’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Lai, intende rispondere alle esigenze delle donne che, insieme ai propri figli, si trovano ad affrontare situazioni di particolare vulnerabilità. L’acquisizione di un immobile rappresenta un passo concreto per garantire loro la possibilità di allontanarsi da condizioni di pericolo e trovare un ambiente protetto.

Gli immobili proposti dovranno avere una destinazione urbanistica e catastale compatibile con l’uso residenziale, essere immediatamente disponibili o accessibili entro tempi compatibili con le esigenze dell’amministrazione e risultare conformi alle normative urbanistiche, edilizie e catastali. La manifestazione d’interesse è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Il caso a Tempio.

Un esempio concreto di questo tipo di intervento arriva da Tempio Pausania, dove il 16 dicembre 2025 è stato inaugurato il Centro antiviolenza “Elisabetta Naddeo”. Il CAV, intitolato alla giovane vittima di femminicidio uccisa nel 2002, è stata ricavata da un immobile comunale. Questo è stato poi recuperato grazie ai fondi del Pnrr, è nata dalla collaborazione tra i nove Comuni del Plus di Tempio e offre accoglienza, ascolto e protezione alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Il centro è gestito dall’associazione Prospettiva Donna e rappresenta un punto di riferimento per tutto il territorio dell’Alta Gallura. Un modello che dimostra l’importanza di investire in spazi e servizi dedicati per sostenere concretamente le donne nel percorso di uscita dalla violenza. Nell’ultimo periodo anche la Gallura sta investendo per incrementare i servizi per poter aiutare le donne che stanno subendo situazioni di violenza.

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