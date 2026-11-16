La scomparsa di Fabio Farina.

È stata eseguita questa mattina, 16 novembre, l’autopsia sul corpo di Fabio Farina, sub morto a Santa Teresa il 9 novembre scorso. Secondo gli accertamenti, la causa del decesso del 50enne sarebbe riconducibile a un’asfissia da annegamento. Questa mattina, 16 novembre, su disposizione della Procura di Tempio, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, è stata eseguita l’autopsia sul corpo della vittima.

Altri approfondimenti.

Dall’esame non sarebbero emersi segni di violenza o costrizione riconducibili all’asfissia. Saranno ora necessari ulteriori approfondimenti per chiarire l’origine del malore, che potrebbe essere legato anche a una patologia cardiaca. Per avere risposte certe bisognerà comunque attendere l’esito degli accertamenti.

Per la morte di Farina risultano indagati il legale rappresentante della ditta di Santa Teresa, datore di lavoro del sub, difeso dagli avvocati Fabio Varone e Giampiero Depperu, il rappresentante legale di un’altra impresa impegnata nelle operazioni nel campo boe e il rappresentante legale della società che aveva affidato i lavori in appalto. All’autopsia hanno assistito anche i consulenti tecnici nominati dagli indagati e dai familiari della vittima.

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