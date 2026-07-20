Maturità 2026 al Liceo Mossa di Olbia, ottimi risultati nei tre indirizzi

Ecco i risultati della maturità 2026 al Mossa di Olbia

Si è concluso anche al Liceo Scientifico “Lorenzo Mossa” di Olbia l’esame di Stato per la maturità 2026. Tra i 172 candidati, un’unica studentessa ha raggiunto il massimo riconoscimento con 100/100 e lode: Valentina Decandia, della classe 5G del Liceo Scientifico Ordinario.

Se il numero delle eccellenze assolute è inferiore rispetto allo scorso anno, il quadro complessivo restituisce comunque una scuola capace di valorizzare il percorso dei propri studenti nei tre indirizzi: Scientifico Ordinario, Scienze Applicate e Scienze Umane.

Liceo Scientifico Ordinario

L’indirizzo tradizionale è quello che ha fatto registrare il risultato più alto dell’istituto: 100/100 e lode di Valentina Decandia (5G). Altri risultati di rilevo sono: 96/100 di Hilary Ida Ponzo (5B), 93/100 di Anna Monni (5A) e Matteo Meloni (5G), il 92/100 di Christian Manzi (5A) e il 91/100 di Serena Meloni (5A) e Alice Careddu (5B)

Liceo Scientifico – Scienze Applicate

Anche l’indirizzo di Scienze Applicate ha fatto registrare diversi risultati di rilievo: 97/100 di Matteo Gregori (5E), 96/100 di Martina Morghenti (5C), 92/100 di Francesco Mariani (5E) e 91/100 di Aurora Piacentino (5D)

Liceo delle Scienze Umane

Nel percorso delle Scienze Umane i voti più alti sono stati il 95/100 di Valentina Isoni (5B) e l’ 85/100 di Matilde Cosseddu (5A)

Il confronto con il 2025

Lo scorso anno il Liceo Mossa aveva fatto registrare 11 eccellenze (10 studenti con 100/100 e una lode) su 136 candidati, pari a circa l’8% del totale. Nel 2026, con 172 candidati, l’unica eccellenza assoluta è rappresentata dal 100 e lode di Valentina Decandia, pari a circa lo 0,6% dei maturandi.

Al di là dei numeri, la Maturità resta il traguardo di un percorso costruito in cinque anni di studio, crescita personale e impegno. Ogni diploma rappresenta un successo e l’inizio di una nuova fase, tra università, formazione e mondo del lavoro.

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