Meteo Olbia 22 luglio, caldo senza tregua

Le previsioni meteo per mercoledì 22 luglio a Olbia

La Gallura continua a vivere una delle settimane più calde dell’estate. Secondo le previsioni meteo per mercoledì 22 luglio a Olbia il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni, mentre le temperature si manterranno elevate anche lungo la costa. Il meteo a Olbia sarà ancora influenzato dall’anticiclone africano, che prolunga la fase di stabilità su tutto il nord-est della Sardegna.

L’avviso della Protezione civile regionale resta valido anche per la giornata di mercoledì e segnala temperature molto elevate su gran parte dell’Isola. Nell’entroterra gallurese il caldo sarà più intenso, mentre lungo il litorale la brezza marina riuscirà solo in parte ad attenuare la sensazione di afa.

Tra arrivi, partenze e vacanze nel pieno di luglio

Il meteo a Olbia accompagnerà un’altra giornata di intenso movimento. Luglio è uno dei mesi con il maggior numero di arrivi in aeroporto e al porto Isola Bianca, mentre migliaia di visitatori si sposteranno ogni giorno tra le località della Gallura, le isole dell’arcipelago di La Maddalena e i centri dell’entroterra.

Le condizioni saranno favorevoli per tutte le attività all’aperto, ma il caldo imporrà qualche accorgimento in più. Le escursioni, le visite ai borghi storici e le passeggiate nei centri turistici saranno più piacevoli nelle prime ore del mattino o dopo il tramonto, quando le temperature diventeranno leggermente più sopportabili. Il meteo a Olbia conferma quindi una giornata pienamente estiva, con sole prevalente e un’ondata di calore che continua a caratterizzare questa seconda metà di luglio.

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