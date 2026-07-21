Riempiono di rifiuti la Telti-Monti: “Sarete beccati”

L’amministrazione annuncia una linea dura contro gli incivili dei rifiuti a Telti.

Gli incivili colpiscono il territorio di Telti, abbandonando una montagna di rifiuti sulla strada Telti-Monti, in in prossimità del Ponte Saraina. Un episodio gravissimo che l’amministrazione del paese della Gallura ha condannato fermamente con una nota dove mostra il “capolavoro” di inciviltà lasciato da alcune persone sul ciglio della strada. ”Questa immagine non ha bisogno di molte spiegazioni. È il “regalo” che alcuni incivili hanno lasciato alla nostra comunità questo fine settimana”, ha denunciato l’amministrazione, aggiungendo che è una vergogna.

Scattano le sanzioni.

Dopo questo episodio sono state annunciate le sanzioni, poiché si tratta di una zona monitorata. ”Questi individui pensano di essere furbi. Pensano che le regole non si applichino a loro. Pensano di poter trasformare il nostro territorio, i nostri corsi d’acqua e la nostra natura in una discarica personale. Si sbagliano di grosso”.

Linea dura dal Comune.

Il Comune si è messo immediatamente al lavoro per identificare gli autori del danno ambientale, annunciando che non ci saranno sconti. ”Applicheremo le sanzioni amministrative e penali previste dalla legge con la massima severità. Pagherete, e pagherete salato, non solo la multa, ma anche tutti i costi sostenuti dal Comune per la rimozione e la bonifica dell’area. L’Amministrazione Comunale non è disposta a tollerare oltre questi comportamenti criminali che danneggiano l’ambiente, l’immagine del nostro paese e le tasche dei cittadini onesti. Sarete beccati”. Il fatto ha scatenato tantissima indignazione nel paese. Gli abitanti di Telti non sono disposti a tollerare queste azioni, condividendo la linea dura del Comune.

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