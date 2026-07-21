Diciottenne annega a Porto San Paolo: è gravissimo

Un ragazzo annega in una spiaggia a Porto San Paolo.

Un 18enne straniero in vacanza in Gallura è annegato in una spiaggia a Porto San Paolo. Ora si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. I medici hanno confermato un principio di annegamento.

Il dramma al mare.

Il giovane sta trascorrendo le vacanze sulla costa nord-orientale della Sardegna e si trovava presso la spiaggia di Punta Corallina, nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo. Stando alle prime informazioni, per cause in corso di accertamento, il ragazzo stava nuotando quando è andato improvvisamente a fondo, non riuscendo più a tornare a galla.

Sul posto sono subito scattati i soccorsi, che hanno recuperato il 18enne riportandolo a riva. Sul posto anche l’elisoccorso del 118. Data la gravità del quadro clinico, i soccorritori hanno dovuto intubarlo sul posto per poi trasferirlo d’urgenza in codice rosso. Le prime informazioni parlano di un quadro clinico molto grave. L’incidente è avvenuto davanti a tantissimi bagnanti che questo pomeriggio si trovavano a Punta Corallina.

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