Meteo Olbia 22 ottobre, ancora maestrale e massime di 18 gradi

Ad Olbia la massima prevista è di 18 gradi, con mare molto mosso o agitato.

Il meteo a Olbia per giovedì 22 ottobre sarà segnato dal maestrale e da un ulteriore calo delle temperature. Il bollettino dell’Arpas prevede cielo poco nuvoloso, con velature in progressivo aumento, e venti da nord-ovest moderati o forti, localmente fino a burrasca sulle coste e sui crinali. Il mare sarà molto mosso o agitato.

Le temperature a Olbia e in Gallura

A Olbia la temperatura minima sarà di 15 gradi, mentre la massima non dovrebbe superare i 18. A Tempio Pausania sono attese temperature tra 12 e 20 gradi. Anche nel resto della Gallura il vento sarà uno degli elementi più significativi della giornata, soprattutto nelle zone esposte e lungo il litorale.

Il cielo dovrebbe mantenersi in prevalenza poco nuvoloso, ma le velature tenderanno ad aumentare con il passare delle ore. Non sono indicate precipitazioni significative per la giornata di giovedì nel quadro generale delle previsioni regionali.

Maestrale e mare agitato lungo la costa

Le condizioni del mare richiederanno attenzione per le uscite in barca e le attività marittime. L’Arpas segnala infatti mare molto mosso o agitato, in un contesto di venti da nord-ovest che potranno raggiungere intensità elevate sulle coste e sui rilievi.

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