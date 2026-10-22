Trenino Verde, progetto per rilanciare la storica stazione di Tempio

Stazione Tempio Pausania

22 Ottobre 2026

di Pietro Serra

Il progetto per rilanciare la storica stazione di Tempio Pausania.

Un progetto condiviso per preservare la memoria ferroviaria e artistica del territorio e trasformare la storica stazione di Tempio Pausania in un punto di riferimento culturale e turistico. È questo il percorso avviato ieri con un primo incontro istituzionale tra i vertici dell’Arst e l’amministrazione comunale, che punta alla futura sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa. L’iniziativa riguarda un complesso di particolare valore per la storia della città e della Sardegna, composto dall’edificio della stazione, dalle antiche officine utilizzate per la manutenzione dei convogli del Trenino Verde e dalla sala d’aspetto che conserva le preziose tele dipinte nel 1931 dall’artista sardo Giuseppe Biasi.

Il confronto tra Arst e Comune di Tempio Pausania.

Nel corso del confronto, Arst e Comune hanno espresso la volontà di lavorare insieme per assicurare la tutela di questi beni e favorirne la valorizzazione e l’accessibilità, sia per i residenti sia per i visitatori. L’obiettivo è restituire piena centralità a un patrimonio che unisce archeologia industriale, arte e tradizione ferroviaria, rafforzando al contempo il ruolo di Tempio come snodo della mobilità lenta legata al Trenino Verde e come polo culturale. L’incontro conferma l’impegno dell’azienda regionale di trasporto nella salvaguardia delle proprie testimonianze storiche e artistiche, attraverso una collaborazione con le istituzioni locali finalizzata a individuare interventi concreti.

Le parole dell’amministratore unico di Arst e del sindaco Gianna Masu.

“Con questo incontro diamo nuovo impulso a un percorso di tutela e valorizzazione che Arst porta avanti da tempo con profonda convinzione – ha affermato l’amministratore unico di Arst, Giovanni Mocci -. Il compendio ferroviario cittadino, con le officine storiche del Trenino Verde e le tele di Giuseppe Biasi, custodisce testimonianze essenziali per la memoria industriale e l’arte del Novecento. Salutiamo con grande favore la piena sintonia trovata con il Comune di Tempio Pausania: questa stretta collaborazione è il motore indispensabile per programmare interventi efficaci e restituire questi spazi alla collettività”.

“L’Arst rappresenta una delle più rilevanti realtà nazionali del settore, operando in modo innovativo su ferrovia a scartamento ridotto e ferrovia turistica, con progetti di valorizzazione del patrimonio storico ferroviario e artistico regionale di altissimo pregio, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale. L’avvio di una collaborazione strategica con il Comune di Tempio consente alla nostra realtà, non solo locale, di affacciarsi a percorsi di innovazione e sostenibilità, offrendo una nuova chiave di attrattività turistica, culturale e ambientale”, ha dichiarato il sindaco di Tempio Pausania Gianna Masu.

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