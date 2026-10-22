Trenino Verde, progetto per rilanciare la storica stazione di Tempio

Il progetto per rilanciare la storica stazione di Tempio Pausania.

Un progetto condiviso per preservare la memoria ferroviaria e artistica del territorio e trasformare la storica stazione di Tempio Pausania in un punto di riferimento culturale e turistico. È questo il percorso avviato ieri con un primo incontro istituzionale tra i vertici dell’Arst e l’amministrazione comunale, che punta alla futura sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa. L’iniziativa riguarda un complesso di particolare valore per la storia della città e della Sardegna, composto dall’edificio della stazione, dalle antiche officine utilizzate per la manutenzione dei convogli del Trenino Verde e dalla sala d’aspetto che conserva le preziose tele dipinte nel 1931 dall’artista sardo Giuseppe Biasi.

Il confronto tra Arst e Comune di Tempio Pausania.

Nel corso del confronto, Arst e Comune hanno espresso la volontà di lavorare insieme per assicurare la tutela di questi beni e favorirne la valorizzazione e l’accessibilità, sia per i residenti sia per i visitatori. L’obiettivo è restituire piena centralità a un patrimonio che unisce archeologia industriale, arte e tradizione ferroviaria, rafforzando al contempo il ruolo di Tempio come snodo della mobilità lenta legata al Trenino Verde e come polo culturale. L’incontro conferma l’impegno dell’azienda regionale di trasporto nella salvaguardia delle proprie testimonianze storiche e artistiche, attraverso una collaborazione con le istituzioni locali finalizzata a individuare interventi concreti.

Le parole dell’amministratore unico di Arst e del sindaco Gianna Masu.

“Con questo incontro diamo nuovo impulso a un percorso di tutela e valorizzazione che Arst porta avanti da tempo con profonda convinzione – ha affermato l’amministratore unico di Arst, Giovanni Mocci -. Il compendio ferroviario cittadino, con le officine storiche del Trenino Verde e le tele di Giuseppe Biasi, custodisce testimonianze essenziali per la memoria industriale e l’arte del Novecento. Salutiamo con grande favore la piena sintonia trovata con il Comune di Tempio Pausania: questa stretta collaborazione è il motore indispensabile per programmare interventi efficaci e restituire questi spazi alla collettività”.

“L’Arst rappresenta una delle più rilevanti realtà nazionali del settore, operando in modo innovativo su ferrovia a scartamento ridotto e ferrovia turistica, con progetti di valorizzazione del patrimonio storico ferroviario e artistico regionale di altissimo pregio, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale. L’avvio di una collaborazione strategica con il Comune di Tempio consente alla nostra realtà, non solo locale, di affacciarsi a percorsi di innovazione e sostenibilità, offrendo una nuova chiave di attrattività turistica, culturale e ambientale”, ha dichiarato il sindaco di Tempio Pausania Gianna Masu.

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