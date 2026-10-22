

Il porto turistico di Santa Teresa Gallura si conferma un’eccellenza italiana ai Blue Marina Awards 2026. Per il terzo anno consecutivo arriva il prestigioso riconoscimento. Questo premio nazionale è dedicato interamente all’eccellenza della portualità turistica, dei marina e degli approdi.

La cerimonia ufficiale di consegna del titolo si è svolta a Roma, dove il direttore generale di Silene Multiservizi Surl, la società partecipata del Comune di Santa Teresa Gallura che gestisce l’infrastruttura portuale, ha provveduto personalmente al ritiro del premio.

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I Blue Marina Awards rappresentano un marchio di qualità che certifica, attraverso un percorso di valutazione annuale e misurabile, l’impegno concreto delle strutture portuali in quattro ambiti strategici: la sostenibilità ambientale, l’innovazione tecnologica, l’inclusività dei servizi e la competitività del settore diportistico.

Il mantenimento di questo importante riconoscimento per il terzo anno consecutivo testimonia la continuità degli investimenti, la costante cura dei dettagli e il potenziamento dei servizi portuali, consolidando

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