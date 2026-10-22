Santa Teresa Gallura, il porto conquista ancora i Blue Marina Awards

blue marina award santa teresa

22 Ottobre 2026

di Pietro Paolo Lobrano


Il porto turistico di Santa Teresa Gallura si conferma un’eccellenza italiana ai Blue Marina Awards 2026. Per il terzo anno consecutivo arriva il prestigioso riconoscimento. Questo premio nazionale è dedicato interamente all’eccellenza della portualità turistica, dei marina e degli approdi.
La cerimonia ufficiale di consegna del titolo si è svolta a Roma, dove il direttore generale di Silene Multiservizi Surl, la società partecipata del Comune di Santa Teresa Gallura che gestisce l’infrastruttura portuale, ha provveduto personalmente al ritiro del premio.

I Blue Marina Awards rappresentano un marchio di qualità che certifica, attraverso un percorso di valutazione annuale e misurabile, l’impegno concreto delle strutture portuali in quattro ambiti strategici: la sostenibilità ambientale, l’innovazione tecnologica, l’inclusività dei servizi e la competitività del settore diportistico.
Il mantenimento di questo importante riconoscimento per il terzo anno consecutivo testimonia la continuità degli investimenti, la costante cura dei dettagli e il potenziamento dei servizi portuali, consolidando

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