Nuvole in aumento, mare mosso e temperature in lieve calo

Dopo le raffiche di maestrale che hanno interessato la Gallura, martedì 24 novembre sarà una giornata decisamente meno ventosa. Arpas prevede correnti deboli da Ovest, in successiva rotazione da Sud-Est, cielo nuvoloso e nessuna precipitazione. Il cambiamento si farà sentire soprattutto nelle zone costiere, dove il vento perderà progressivamente intensità. Nelle prime ore del mattino soffieranno ancora deboli correnti occidentali, ma resteranno lontane le condizioni di burrasca dei giorni precedenti. La ventilazione continuerà a diminuire durante la giornata e in serata tenderà a disporsi dai quadranti meridionali. Non sono previsti nuovi rinforzi significativi.

Sul fronte del cielo, la situazione sarà invece più grigia rispetto al Sassarese. Le previsioni Arpas per il Nord-Est della Sardegna indicano nuvolosità già dalla notte, con cielo coperto al mattino e molto nuvoloso nelle ore centrali. Gli addensamenti resteranno presenti anche nel pomeriggio e in serata, ma senza precipitazioni. Non si profila quindi un nuovo peggioramento, anche se le schiarite saranno meno ampie rispetto ad altre zone dell’Isola.

Mare in miglioramento, temperature più basse

Anche il mare risentirà dell’attenuazione del Maestrale. Il bollettino Arpas indica condizioni mosse sul settore nord-orientale, con onde significative intorno a un metro nelle prime ore e valori inferiori nel pomeriggio. Tra mezzogiorno e sera l’altezza delle onde si manterrà intorno ai 60 centimetri. Il moto ondoso sarà quindi in progressiva diminuzione dopo le condizioni più difficili previste durante la giornata di lunedì.

Le temperature minime scenderanno ancora, mentre le massime resteranno stazionarie. A Olbia sono previsti 12 gradi di minima e 18 di massima. A Tempio Pausania la giornata sarà più fredda, con valori compresi tra 9 e 14 gradi. Il calo si farà sentire soprattutto nelle ore notturne e nelle località dell’interno. Per la Gallura, dunque, martedì segnerà una pausa dopo il passaggio del forte Maestrale. Il vento non sarà più il protagonista della giornata e anche il mare tornerà gradualmente a condizioni meno impegnative. Resterà invece una copertura nuvolosa piuttosto estesa, senza piogge attese.

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