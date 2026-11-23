La denuncia di un presunto furto a Olbia avvenuto nelle scorse ore.

Nelle scorse ore a Olbia è stato denunciato un furto all’interno di un’abitazione. Un residente via social ha raccontato come la notte scorsa alcune persone si sono introdotte in casa e hanno portato via telefoni, soldi, orologi e vestiti. L’episodio sarebbe accaduto in una traversa di viale Aldo Moro, in una zona tranquilla rispetto al traffico che si riversa quasi tutto sulla via principale.

Stando a quanto riportato sui social, l’iPhone rubato sarebbe stato trovato grazie alla geolocalizzazione. I malviventi sarebbero inoltre stati filmati mentre compivano il furto. “La telecamera di videosorveglianza della casa del vicino ha registrato quanto accaduto”. L’uomo ha dichiarato di voler sporgere denuncia e ha lasciato un appello chiedendo di poter avere la restituzione delle cose rubate. ”In caso contrario, consegnerò tutte le prove alla Polizia e procederò legalmente”. Il post fatto su alcuni gruppi social di Olbia ha scatenato diverse reazioni riguardo al clima di insicurezza che tanti cittadini percepiscono in città negli ultimi tempi.

L’altra segnazione.

Intanto sui social sono arrivate alcune segnalazioni riguardo ad altri presunti episodi analoghi avvenuti poche ore fa. “Stamattina dalle 8:30 alle 9:30 circa nella via Edmondo De Amicis un uomo di Olbia noto alle forze dell’ordine (non quello che è stato beccato in casa dal proprietario ) ha tentato di aprire le macchine. In una è stato trovato dentro ma è libero. Abita nella zona. È conosciuto per aprire macchine e entrare nelle case”. Il residente è riuscito a fornire anche una descrizione fisica del presunto ladro che si aggira per il quartiere Sacra Famiglia.

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