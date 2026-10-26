Meteo Olbia 27 ottobre, cielo sereno e mattino fresco

Temperature minime in calo, sole sulla Gallura

Il meteo a Olbia martedì 27 ottobre sarà caratterizzato da tempo stabile, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature minime in diminuzione. Non sono previste precipitazioni e le massime resteranno sostanzialmente stazionarie.

A Olbia sono attesi 15 gradi di minima e 21 di massima. A Tempio Pausania le temperature scenderanno fino a 11 gradi al mattino, con una massima di 20. Anche a La Maddalena il quadro sarà generalmente stabile, con cielo poco nuvoloso e condizioni del mare in miglioramento rispetto alle giornate precedenti.

Le previsioni meteo per martedì 27 ottobre in Gallura

Il cielo sarà in prevalenza sereno durante la mattinata e nel pomeriggio, con possibili addensamenti locali ma senza fenomeni di rilievo. Nelle aree interne le temperature più basse delle prime ore potranno accentuare la sensazione di fresco, soprattutto a Tempio Pausania e nelle località collinari.

I venti saranno deboli e variabili, con brezze lungo la costa orientale. Il mare è previsto poco mosso sul settore orientale, con condizioni generalmente più tranquille anche lungo le coste della Gallura e nell’area dell’Arcipelago di La Maddalena.

La giornata sarà quindi favorevole per le attività all’aperto, con sole per gran parte del tempo e temperature gradevoli nelle ore centrali. Il cambiamento più evidente rispetto al giorno precedente riguarderà le minime, in calo soprattutto nell’entroterra

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