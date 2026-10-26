Olbia in lutto per la scomparsa del medico Pietro Giagheddu

Addio a Pietro Giagheddu.

Un minuto di silenzio in Consiglio comunale a Olbia per ricordare la figura del dottor Pietro Giagheddu, scomparso ieri fa all’età di 76 anni. Nato il 19 agosto del 1950, a Sassari, ha svolto per molti anni la professione di medico a Olbia, guadagnandosi l’affetto e la stima dei suoi pazienti prima di andare in pensione. Il Consiglio comunale della città lo ricorda con affetto anche per essere stato consigliere per anni a Olbia.

I funerali.

I funerali di Giagheddu si sono svolti oggi, lunedì 26 ottobre 2026, nella Basilica di San Simplicio a Olbia. Medico di base di tantissime famiglie a Olbia, che lo ricordano con stima e rispetto. La scomparsa del dottor Pietro Giagheddu lascia un vuoto profondo nella comunità di Olbia, che oggi si è stretta attorno alla sua famiglia per l’ultimo saluto nella Basilica di San Simplicio. Medico di grande umanità e punto di riferimento per generazioni di cittadini, ha saputo unire alla dedizione per la professione medica un autentico spirito di servizio pubblico, testimoniato anche dal suo impegno come consigliere comunale. La sua memoria rimarrà viva nel cuore di quanti hanno beneficiato della sua cura, della sua saggezza e della sua vicinanza.

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