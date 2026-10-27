Meteo Olbia 28 ottobre, nuvole e temperature stabili

Cielo coperto per gran parte del giorno, senza precipitazioni in Gallura

Il meteo a Olbia mercoledì 28 ottobre sarà caratterizzato da cielo nuvoloso, possibili foschie al mattino e assenza di precipitazioni. Le temperature non subiranno variazioni rilevanti e le nubi tenderanno a diminuire in serata.

A Olbia sono previsti 14 gradi di minima e 20 di massima. A Tempio Pausania i valori saranno compresi tra 13 e 18 gradi, con un clima più fresco soprattutto nelle prime ore. Anche a La Maddalena il tempo resterà stabile, con nuvolosità e condizioni del mare generalmente poco mosse.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 ottobre in Gallura

Al mattino il cielo si presenterà nuvoloso, con possibili foschie locali. La copertura resterà consistente anche nelle ore centrali, ma senza piogge: le previsioni dettagliate di Arpas indicano precipitazioni pari a zero per tutta la giornata. In serata sono attese maggiori schiarite.

I venti saranno deboli, inizialmente variabili e poi orientati dai quadranti settentrionali. Il mare sarà generalmente poco mosso, anche lungo la costa gallurese e nell’area dell’Arcipelago di La Maddalena. Il tempo si manterrà quindi asciutto, anche se il cielo rimarrà grigio per buona parte della giornata. Le temperature resteranno stabili, con massime intorno ai 20 gradi a Olbia e valori più contenuti nell’entroterra di Tempio Pausania.

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