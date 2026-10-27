Scuolabus, tariffe differenziate per residenti e non residenti a Palau

Le tariffe dello scuolabus a Palau.

La Giunta comunale di Palau ha definito le tariffe per il trasporto scolastico relativo all’anno 2027/2028, confermando un sistema di contribuzione differenziato in base alla situazione economica delle famiglie e al numero di figli iscritti al servizio. Le nuove disposizioni riguardano anche gli studenti non residenti che frequentano l’Istituto comprensivo Anna Compagnone.

Per le famiglie residenti con un Isee non superiore a 9.000 euro, il trasporto sarà completamente gratuito per tutti i figli iscritti. Per chi supera questa soglia, oppure non presenta un’attestazione Isee, è previsto un contributo mensile di 20 euro per un figlio, 30 euro complessivi per due figli e 35 euro per tre o più figli. Gli alunni non residenti nel Comune di Palau pagheranno invece 30 euro al mese per ciascun figlio. Rimane confermata l’esenzione totale dal pagamento per gli studenti con disabilità grave certificata.

La Giunta ha inoltre stabilito tariffe specifiche per gli studenti non residenti e non domiciliati a Palau che frequentano l’Istituto Anna Compagnone. Per la tratta Bassacutena-Istituto comprensivo il costo mensile è di 64 euro, più Iva al 10%. Il percorso Ponte Liscia-Istituto comprensivo costa 32 euro più Iva, mentre la tratta da Bassacutena alla scuola primaria, con rientro fino a Ponte Liscia, prevede una quota di 48 euro più Iva. Gli importi saranno calcolati sulla base dell’effettiva frequenza degli studenti. È inoltre possibile che le spese vengano rimborsate dai Comuni di residenza, in presenza di accordi specifici. L’amministrazione conferma così un sistema di agevolazioni legato alle condizioni economiche dei nuclei familiari e alle esigenze del territorio.

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