Santa Teresa Gallura, nuove regole per chi vuole affittare casa

Dal 17 novembre cambia l’iter per i proprietari privati che vogliono affittare la propria casa a Santa Teresa Gallura. Per i locatori non imprenditoriali, l’ottenimento dei codici obbligatori Iun (Indice univoco nazionale) e Cin (Codice identificativo nazionale) diventa completamente digitalizzato e integrato attraverso un flusso telematico continuo.

Come funziona il nuovo iter

La novità principale risiede nel superamento del vecchio sistema burocratico: la piattaforma regionale opera ora come canale unico di inoltro, eliminando la necessità di inviare prima le comunicazioni al Comune e poi ricaricare protocolli e ricevute a sistema.

L’accesso avviene tramite credenziali Spid o Cie, consentendo al locatore di compilare un’istanza unica completa di dati catastali, generalità, titolo di possesso, capienza dell’alloggio e periodi di disponibilità. Una volta inseriti i dati, il sistema genera in automatico la comunicazione in formato Pdf e la trasmette via Pec al Comune territorialmente competente. A seguito dell’istruttoria comunale viene attribuito lo Iun e, trascorse 24 ore da questo rilascio, il proprietario può accedere alla banca dati strutture ricettive (Bdsr) del Ministero per richiedere il Cin definitivo.

La medesima piattaforma gestirà in modo automatizzato anche ogni successiva variazione, inclusi i subentri, le modifiche della capacità ricettiva o la definitiva cessazione dell’attività.

La procedura semplificata è riservata esclusivamente ai privati che svolgono l’attività in forma non imprenditoriale. Le imprese e gli operatori professionali devono invece continuare a fare riferimento ai canali tradizionali della piattaforma SUAPE.

Per chiarimenti o supporto durante la fase di presentazione, l’Ufficio Suape del Settore Gestione del Territorio del Comune di Santa Teresa Gallura è raggiungibile ai numeri di telefono 0789-740939 e 0789-740906, oppure tramite l’indirizzo e-mail [email protected].



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