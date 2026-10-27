Si riunisce il Consiglio comunale di Tempio Pausania.

Il Consiglio comunale torna a riunirsi a Tempio Pausania giovedì 29 ottobre, alle 9:30, nella sala consiliare del Palazzo municipale di piazza Gallura. La convocazione, in sessione straordinaria, prevede 6 punti all’ordine del giorno, tra questioni amministrative, organismi di partecipazione cittadina e il collegamento tra Tempio Pausania e Olbia.

Bilancio e variazioni finanziarie tra i primi punti.

I lavori si apriranno con interrogazioni e interpellanze, per poi proseguire con la ratifica della deliberazione della Giunta comunale numero 177 del 13 ottobre 2026. Il provvedimento riguarda una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, identificata come variazione numero 8 e adottata ai sensi della normativa sugli enti locali. Il terzo punto sarà dedicato all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2025, secondo quanto previsto dall’articolo 11-bis del decreto legislativo 118 del 2011.

Consulta giovanile e rappresentanza delle frazioni.

Una parte della seduta sarà riservata agli strumenti di partecipazione e rappresentanza della cittadinanza. Il Consiglio sarà chiamato a esaminare l’aggiornamento dello statuto della Consulta giovanile del Comune di Tempio Pausania. Successivamente, si discuterà dell’istituzione delle consulte delle frazioni di Nuchis, Bassacutena e San Pasquale, in riferimento agli articoli 55, 56, 57 e 58 dello Statuto comunale.

Collegamento Tempio-Olbia, in Consiglio l’atto di indirizzo.

Tra i temi in programma figura anche il collegamento tra Tempio Pausania e Olbia. Il sesto punto riguarda infatti un atto di indirizzo politico-amministrativo relativo a questa infrastruttura. Il tema sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale nell’ambito dei lavori previsti per giovedì.

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