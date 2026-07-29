Meteo Olbia 30 luglio, temperature di nuovo in aumento

Le previsioni meteo per giovedì 30 luglio a Olbia

Il meteo a Olbia per giovedì 30 luglio sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni di tempo stabile su tutta la Gallura. Non sono previste precipitazioni e i venti resteranno generalmente deboli. Dopo alcuni giorni con temperature leggermente più contenute, il caldo tornerà però a intensificarsi, soprattutto nelle aree interne del nord-est dell’Isola.

L’alta pressione continua infatti a consolidarsi sul Mediterraneo, favorendo un progressivo rialzo delle temperature. Lungo la costa il mare contribuirà in parte a rendere il clima più sopportabile, mentre nell’entroterra gallurese il caldo sarà più marcato durante il pomeriggio. Al momento non sono presenti allerte della Protezione civile per il territorio, ma il quadro meteorologico indica un ritorno a condizioni decisamente più calde.

Vacanze, escursioni e mare negli ultimi giorni di luglio

La Gallura si prepara a vivere un altro intenso fine settimana estivo e già da giovedì si registrerà un forte movimento tra porto, aeroporto e strutture ricettive. Le condizioni meteo favoriranno le escursioni nell’arcipelago di La Maddalena, le gite verso Tavolara, le visite ai borghi galluresi e le passeggiate serali nei centri turistici.

Chi trascorrerà molte ore all’aperto dovrà però fare i conti con il ritorno del caldo nelle ore centrali della giornata. Per questo sarà preferibile programmare le attività più impegnative al mattino o nel tardo pomeriggio. Il meteo a Olbia conferma quindi una giornata stabile e soleggiata, con temperature in aumento che accompagneranno la Gallura verso l’inizio di agosto.

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