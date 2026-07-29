Guasti alla rete elettrica, disagi ad Arzachena: interventi in corso

I guasti alla rete elettrica di Arzachena.

Ancora problemi legati alla distribuzione dell’energia elettrica ad Arzachena, dove nella giornata odierna, 29 luglio, si sono registrati due guasti che hanno provocato interruzioni del servizio in diverse zone del territorio comunale.

Il primo episodio ha interessato la strada provinciale 121, nelle campagne, dove alcune famiglie residenti nelle abitazioni rurali sono rimaste senza corrente a causa di un problema alla rete. I tecnici sono intervenuti per individuare l’origine del guasto e procedere con le operazioni necessarie al ripristino dell’erogazione. Un secondo disservizio si è invece verificato nella zona di Golfo Pevero, una delle aree più conosciute della costa di Arzachena. Anche in questo caso alcune persone hanno segnalato difficoltà legate alla mancanza temporanea di energia elettrica.

Gli interventi per entrambi i guasti risultano in corso e la situazione è in fase di progressiva risoluzione. Le squadre incaricate stanno lavorando per completare le riparazioni e riportare il servizio alla normalità nel più breve tempo possibile. I nuovi disagi si aggiungono alle segnalazioni già emerse negli ultimi giorni sul territorio gallurese, dove le interruzioni della fornitura elettrica hanno creato problemi soprattutto durante il periodo estivo, caratterizzato da una maggiore presenza di residenti e turisti.

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