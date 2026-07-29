I disagi sulla Moby nella tratta da Santa Teresa a Bonifacio.

Il collegamento marittimo tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio torna a fare i conti con un problema già affrontato in passato. Da domenica la motonave Moby Bunifazziu, impiegata sulla linea quotidiana verso la Corsica, è ferma in banchina a causa, secondo le prime informazioni, di un’avaria al generatore.

Al momento non è stata comunicata una data ufficiale per la ripresa del servizio. Nel frattempo il collegamento è garantito dalla sola motonave Ichnusa, una nave con capacità ridotta che non riesce a soddisfare completamente la domanda di questo periodo caratterizzato dall’aumento dei flussi turistici. Le maggiori difficoltà riguardano gli autotrasportatori, spesso costretti a rimanere fermi in attesa di un imbarco, perché gli spazi disponibili sulla Ichnusa non sono sufficienti per accogliere tutto il traffico diretto verso la Corsica.

La situazione riaccende le preoccupazioni sui collegamenti marittimi tra Sardegna e Corsica, un servizio strategico sia per i residenti sia per il settore turistico e commerciale. La speranza degli operatori è che la Bunifazziu possa rientrare presto in servizio, evitando ulteriori disagi nel pieno della stagione estiva.

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