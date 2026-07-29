Tavolara Bay torna al Tar, attesa la decisione su Cala Finanza

La decisione su Cala Finanza al Tar Sardegna.

Il futuro di Cala Finanza torna al centro del confronto giudiziario. È prevista per oggi la decisione del Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Sardegna sull’istanza cautelare presentata dalla società Tavolara Bay, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui la Struttura di missione Zes, organismo collegato al Governo nazionale, ha revocato l’autorizzazione unica relativa al progetto di trasformazione di Villa Joy in un esclusivo beach club.

Il provvedimento contestato risale al 1 luglio scorso e ha rimesso in discussione l’intervento previsto nell’area di Cala Finanza. La società promotrice dell’iniziativa si è rivolta ai giudici amministrativi chiedendo la sospensione degli effetti della revoca e il riesame della decisione adottata dalla Struttura di missione. Sul procedimento davanti al Tar si sono costituite anche le associazioni ambientaliste Gruppo di intervento giuridico, Wwf Italia e Lipu, che hanno scelto di intervenire nel giudizio a sostegno della tutela dell’area e delle valutazioni che hanno accompagnato il provvedimento impugnato.

La vicenda si inserisce in un quadro di contenziosi legati al progetto turistico Tavolara Bay. Sul tavolo del Tribunale amministrativo regionale risultano infatti pendenti altri procedimenti riguardanti l’iniziativa prevista a Cala Finanza, un intervento che negli ultimi anni ha alimentato un confronto tra chi sostiene le prospettive di sviluppo turistico dell’area e chi richiama l’attenzione sulla necessità di preservare il patrimonio ambientale.

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