Meteo Olbia 6 agosto, migliora il tempo in Gallura

Le previsioni meteo per giovedì 6 agosto a Olbia e Gallura

Il meteo a Olbia per giovedì 6 agosto segna un netto miglioramento dopo i rovesci e i temporali che nella giornata di mercoledì hanno interessato diverse zone della Gallura, accompagnati anche da fulmini e tuoni. Il cielo tornerà a essere sereno o poco nuvoloso, con qualche residuo addensamento soltanto nelle aree interne durante il pomeriggio, senza fenomeni significativi lungo la costa.

Le temperature saranno nuovamente in lieve aumento, mentre i venti resteranno deboli e il mare poco mosso. Dopo una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, il sole tornerà quindi a prevalere su gran parte del nord-est dell’Isola, favorendo il ritorno a un clima tipicamente estivo.

Sole protagonista dopo l’instabilità

Il miglioramento arriverà in uno dei periodi di maggiore affluenza turistica dell’anno. Le spiagge della Gallura torneranno a riempirsi di bagnanti, mentre riprenderanno regolarmente anche le escursioni verso l’arcipelago di La Maddalena, Tavolara e Molara, insieme alle attività nei porti turistici e nei centri della costa.

Il caldo sarà nuovamente protagonista nelle ore centrali della giornata, anche se senza gli eccessi registrati all’inizio della settimana. Chi ha programmato una giornata all’aperto troverà quindi condizioni favorevoli, con l’unica raccomandazione di evitare le ore più calde e proteggersi dal sole. Il meteo a Olbia conferma così il ritorno del bel tempo dopo l’instabilità che ha interessato parte della Gallura nelle ultime ore.

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