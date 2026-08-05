Olbia in lutto per la scomparsa improvvisa di un uomo di soli 53 anni

Addio a Giuseppe Saba.

Un dolore profondo e improvviso ha colpito la comunità per la prematura scomparsa di Giuseppe Saba, scomparso all’età di soli 53 anni. La notizia della sua dipartita ha lasciato un vuoto incolmabile tra quanti lo conoscevano e ne apprezzavano le qualità umane, la gentilezza e il profondo legame con la propria famiglia. Circondato fino all’ultimo dall’affetto e dall’amore dei suoi cari, Giuseppe se ne è andato improvvisamente, lasciando un dolore nel cuore di chi gli ha voluto bene.

L’addio.

A darne il triste annuncio, immersi in un immenso cordoglio, sono il marito, i suoi genitori e tutti i suoi parenti. La scomparsa di Giuseppe rappresenta una grande perdita per la città che in queste ore si sta stringendo con affetto e rispetto attorno alla famiglia, colpita da un lutto così grave e inaspettato che ha interessato una giovane vita.

I funerali di Giuseppe avranno luogo domani, giovedì 6 agosto, alle ore 16 nella Basilica di San Simplicio, a Olbia. Il corteo funebre muoverà dall’abitazione situata in via Spensatello n° 20 per raggiungere la basilica, dove parenti, amici e conoscenti potranno riunirsi per l’ultimo saluto e per offrire un momento di conforto ai familiari. Al termine del rito religioso, la salma proseguirà verso il tempio crematorio di Su Lizzu per la successiva cremazione.

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