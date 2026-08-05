Turiste si perdono a Tavolara: salvate dai vigili del fuoco

Due donne in escursione a Tavolara si perdono.

Momenti di paura per due donne che si sono smarrite nell’isola di Tavolara. Le turiste avevano deciso di percorrere il sentiero per la via ferrata degli Angeli. Tuttavia, non sono riuscite a tornare indietro e, intorno alle 15:30, hanno fatto scattare i soccorsi. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che è arrivato nell’isola di Olbia con un elicottero.

Il salvataggio.

L’elicottero di stanza a Fertilia è intervenuto sull’isola del Comune di Olbia per soccorrere le due turiste che si erano perse in uno dei sentieri più percorsi dagli escursionisti e vacanzieri. Subito rintracciate, le due donne sono state recuperate e trasportate nel campo di calcio di Porto San Paolo, dove sono state affidate alla squadra vigili del fuoco di Olbia e al personale del 118 che ne ha constatato le buone condizioni di salute.

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