Red Valley Festival, musica no-stop a Olbia fino alle 5

L’ordinanza per il Red Valley Festival a Olbia.

La città di Olbia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate gallurese: il Red Valley. Per non farsi cogliere impreparato il sindaco Settimo Nizzi, ha firmato un’ordinanza con cui viene stabilito un prolungamento eccezionale degli orari consentiti per le emissioni sonore. Attraverso questo provvedimento, il primo cittadino ha disposto una deroga alle precedenti disposizioni comunali sulla regolamentazione dell’attività musicale all’esterno.

Musica fino alle cinque del mattino.

Nelle tre giornate chiave della manifestazione, gli spettacoli dal vivo e la diffusione sonora potranno proseguire eccezionalmente fino alle ore 5 del mattino. La decisione nasce dalla volontà dell’amministrazione di valorizzare la spiccata vocazione turistica di Olbia, confermando la città come punto di riferimento nel panorama nazionale dei grandi eventi estivi.

L’ordinanza.

L’ordinanza richiama la necessità di bilanciare il forte impatto turistico ed economico generato dai concerti con la tutela della quiete pubblica e della salute dei residenti, fissando per l’appunto il limite orario massimo all’alba. L’atto è stato trasmesso alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale e alle forze dell’ordine territoriali per i relativi controlli di competenza. Nel documento si evidenzia infine che le eventuali violazioni delle disposizioni saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra i 25 e i 500 euro.

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L’evento.

Mancano ormai pochi giorni dall’inizio della manifestazione musicale più attesa dai giovani. Si comincia il 13 agosto fino al giorno di Ferragosto. Il day 1 della manifestazione vedrà l’esibizione di Achille Lauro, Bresh, Chiello, Clara, Ditonellapiaga, Mara Sattei, Boss Doms, Damianito. Nel giorno 2 si saliranno sul palco dell’Olbia Arena: Anna, Kid Yugi, Noyz Narcos, Shiva, 22Simba, 18k, Damianito, Promessa. L’ultima serata del Red Valley vedrà l’esibizione di Sfera Ebbasta, Annalisa, Ernia, Samurai Jay, Sayf, Low-Red, Ludwig, Rrari Dal Tacco.

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