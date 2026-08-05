Aggressioni e controlli, chiuso un locale ad Arzachena

La chiusura di un locale ad Arzachena.

Un provvedimento di sospensione della licenza e la conseguente chiusura temporanea per 15 giorni sono stati disposti dalla polizia di Stato nei confronti di un locale pubblico di Arzachena. La decisione è stata adottata dal Questore sulla base dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dopo una serie di episodi ritenuti rilevanti sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il provvedimento arriva al termine di un’attività di monitoraggio condotta dagli agenti del Commissariato di Porto Cervo, che hanno effettuato diversi interventi nel corso dei mesi compresi tra gennaio e luglio. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il locale sarebbe stato al centro di una situazione caratterizzata dalla presenza abituale di persone con precedenti penali e di polizia, oltre che di soggetti considerati di particolare pericolosità. Tra gli elementi valutati dalle Forze dell’Ordine figurano alcuni episodi di violenza verificatisi recentemente, comprese diverse aggressioni. In uno dei casi più gravi sarebbe stata utilizzata anche un’arma da taglio, circostanza che ha contribuito a delineare un quadro di rischio concreto per la sicurezza pubblica.

La sospensione della licenza rappresenta una misura di natura preventiva, adottata con l’obiettivo di interrompere temporaneamente le condizioni che potrebbero favorire il ripetersi di situazioni problematiche e garantire maggiore tutela ai cittadini. Il provvedimento non riguarda soltanto la gestione dell’attività, ma mira soprattutto a impedire che il locale continui a essere un punto di riferimento per persone ritenute potenzialmente pericolose. La polizia di Stato ha inoltre precisato che, qualora dovessero verificarsi ulteriori episodi analoghi, potrebbero essere adottati provvedimenti ancora più incisivi, fino alla possibile revoca definitiva della licenza nei confronti del gestore. La chiusura temporanea resterà in vigore per 15 giorni, periodo durante il quale le autorità continueranno a monitorare la situazione nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio.

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