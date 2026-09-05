Meteo Olbia 6 settembre, domenica con temperature in calo

Dopo il picco previsto per sabato, domenica 6 settembre porterà un ridimensionamento delle temperature anche in Gallura. Il quadro resterà comunque stabile: ARPAS prevede cielo sereno, assenza di precipitazioni e venti deboli, con brezze nelle ore centrali della giornata.

A Olbia la temperatura dovrebbe scendere rispetto ai valori del giorno precedente, con una minima di 21 gradi e una massima di 32. Anche Tempio Pausania vedrà una lieve diminuzione, passando dai 34 gradi previsti per sabato ai 33 di domenica. Nelle zone più interne, invece, il caldo continuerà a farsi sentire maggiormente.

La differenza rispetto alla giornata di sabato sarà quindi soprattutto termica. La previsione ARPAS del 5 settembre indicava infatti per Olbia una massima di 37 gradi, mentre per domenica il valore previsto è di 32. Il calo sarà dunque sensibile sulla costa gallurese, pur lasciando spazio a una giornata ancora calda.

Le previsioni meteo per domenica 6 settembre in Gallura

Il cielo resterà sereno dalla notte fino alla sera. Non sono previste precipitazioni e non sono segnalati altri fenomeni significativi. Nelle ore centrali entrerà in azione il regime di brezza, mentre dalla serata i venti saranno nuovamente molto deboli.

Anche la vigilanza meteorologica regionale conferma il quadro tranquillo per la zona 61: niente precipitazioni e nessuna segnalazione particolare per vento o altri fenomeni. Le massime potranno risultare elevate nelle zone interne, ma per la Gallura non viene indicata la stessa situazione delle aree dell’Isola dove sono previste temperature localmente molto elevate.

Per chi trascorrerà la domenica sulla costa gallurese, quindi, le condizioni saranno favorevoli. Il cielo sereno e il vento debole accompagneranno la giornata, mentre il calo rispetto ai valori di sabato renderà meno pesante il caldo nelle ore centrali.

Non risultano, infine, nuovi avvisi meteorologici del Comune di Olbia per domenica 6 settembre. La pagina comunale della Protezione civile non riporta comunicazioni recenti relative a fenomeni atmosferici per questo fine settimana.

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