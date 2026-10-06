Meteo Olbia 7 ottobre, temperature in aumento ma anche le nuvole

In Gallura una giornata più mite prima del nuovo peggioramento

Il meteo Olbia del 7 ottobre sarà caratterizzato da temperature in aumento rispetto al brusco calo del 6 ottobre, ma anche da nuvole in progressivo aumento nel corso della giornata. La mattina sarà ancora relativamente tranquilla, mentre dal pomeriggio il cielo tenderà a diventare più coperto. Per la Gallura non sono previste precipitazioni significative nel corso della giornata.

A Olbia la temperatura sarà compresa tra 14 e 24 gradi, con una minima decisamente più fresca rispetto ai valori diurni. A Tempio Pausania si passerà invece da 12 a 26 gradi. Nell’interno, Ozieri raggiungerà i 28 gradi. Il quadro termico sarà quindi molto diverso tra le prime ore della giornata e il pomeriggio, con un’escursione particolarmente evidente nelle zone interne. Il rialzo delle massime sarà comunque netto rispetto al 6 ottobre.

Le previsioni meteo per mercoledì 7 ottobre in Gallura

Il cielo sarà velato nella prima parte della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa dal pomeriggio. Il bollettino ARPAS non segnala precipitazioni per la zona della Gallura nelle diverse fasce orarie, quindi il 7 ottobre non dovrebbe essere una giornata piovosa a Olbia e lungo la costa nord-orientale. La situazione tenderà però a cambiare rapidamente nei giorni successivi.

I venti resteranno deboli dai quadranti meridionali, con variabilità lungo il versante orientale. I mari saranno generalmente mossi, mentre al mattino i settori meridionali e occidentali potranno risultare poco mossi. Anche in Gallura, quindi, la giornata sarà soprattutto una pausa più mite dopo il passaggio perturbato del 6 ottobre, prima di una nuova fase più instabile.

La tendenza successiva conferma infatti un nuovo cambiamento. Giovedì 8 ottobre sono attese condizioni più nuvolose, con possibili precipitazioni anche sotto forma di rovescio o temporale. Per mercoledì, invece, non risultano al momento avvisi regionali di condizioni meteorologiche avverse.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui