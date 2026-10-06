Svolta a Olbia, espropri per il piano di rinascita a San Simplicio

Via le case abbandonate nel quartiere di Olbia.

Nel cuore del quartiere di San Simplicio, uno dei rioni storici di Olbia, il degrado urbano cederà presto il passo a una profonda trasformazione sociale e architettonica. Una svolta decisiva arriva con il provvedimento di esproprio emesso dal Comune di Olbia. Le strutture, da anni al centro delle segnalazioni dei residenti per lo stato di abbandono, l’accumulo di rifiuti e le precarie condizioni igienico-sanitarie, passano ora sotto la gestione pubblica per essere trasformate in nuovi alloggi per l’edilizia residenziale.

Gli espropri.

Gli immobili situati tra via Brigata Sassari e via Armando Diaz, oggetto del recente decreto di esproprio urgente firmato dal Comune, raccontano una storia di abbandono che dura da anni, fatta di edifici in rovina, cumuli di rifiuti e locali inaccessibili che compromettevano la sicurezza e l’igiene della zona. Per i residenti del quartiere e i cittadini che quotidianamente frequentano l’area, la situazione era diventata insostenibile, con strutture pericolanti e rischi legati all’occupazione abusiva. In totale si tratta di cinque immobili. Quattro case (due affacciate su via Brigata Sassari e due su via Armando Diaz) e un terreno adiacente.

Il PinQua.

L’operazione rientra nel programma di riqualificazione PINQUA, finanziato dai fondi del PNRR, e punta a restituire questi spazi alla comunità attraverso la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’intervento riguarda più di cinquanta destinatari tra i proprietari ed eredi coinvolti nella procedura, ai quali è stata riconosciuta un’indennità provvisoria di quarantamila euro per la cessione degli stabili. I lavori, già affidati all’impresa AT & T Srl di Sassari, dovranno concludersi entro il 2026 per rispettare le scadenze europee e permettere ai cittadini di fruire di spazi bonificati, sicuri e restituiti al decoro urbano. L’intervento, inserito nel piano PNRR “PINQUA”, consentirà di restituire l’area al decoro urbano e di offrire risposte concrete alle esigenze abitative dei cittadini.

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