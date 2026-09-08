Il meteo a Olbia per martedì 8 settembre propone una giornata ancora pienamente stabile. Il cielo resterà sereno per l’intero arco della giornata e non sono previste precipitazioni. Dopo le nubi pomeridiane e la possibilità di qualche rovescio che nei giorni precedenti interessava soprattutto i rilievi orientali, per l’8 settembre ARPAS non prevede fenomeni di questo tipo sulla Gallura.

A Olbia la temperatura oscillerà tra 21 e 32 gradi. A Tempio Pausania sono previsti valori compresi tra 19 e 33 gradi, mentre nelle zone più interne del territorio il caldo sarà maggiore. Ozieri, pur non appartenendo alla Gallura, raggiungerà i 37 gradi nella previsione della zona di vigilanza nord-orientale.

Il vento resterà debole per tutta la giornata. Al mattino sarà prevalentemente occidentale, mentre nel pomeriggio è previsto un ritorno delle brezze. In serata il vento tornerà a essere debole, con direzione variabile.

Le previsioni meteo per martedì 8 settembre in Gallura

Il mare sarà un altro elemento favorevole. Nel settore nord-orientale, quello che interessa direttamente la Gallura, ARPAS prevede condizioni quasi calme nelle prime ore e poco mosse nel pomeriggio e in serata.

La situazione resta quindi lontana da quella che potrebbe preannunciare un cambio di stagione. Le temperature continuano a mantenersi su valori estivi, anche se senza gli eccessi delle ondate di calore che hanno caratterizzato diverse fasi dell’estate. Sulla costa il regime di brezza renderà più gradevoli le ore centrali, mentre nelle località dell’entroterra il caldo sarà più evidente.

Per la Gallura non risultano avvisi di condizioni meteorologiche avverse emessi dalla Protezione civile regionale per l’8 settembre. Anche il quadro della criticità regionale non segnala situazioni particolari legate a rischio idrogeologico o temporali.

Il quadro complessivo è quindi quello di una giornata stabile, con cielo sereno, temperature ancora elevate e condizioni favorevoli lungo la costa. Una situazione che, almeno per il momento, non mostra segnali di un vero cambio di passo verso condizioni più autunnali.

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